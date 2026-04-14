Accordo Umbria e Marche per rilanciare l' economia con la Zona Speciale economica | Task-force per sostenere le imprese

Umbria e Marche hanno firmato un accordo per coordinare l’ingresso nella Zona Economica Speciale, sostenuta dal Governo, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese locali. La collaborazione prevede la creazione di una task-force dedicata a supportare le aziende nei processi di accesso e di utilizzo degli incentivi fiscali e delle misure di rilancio previste dalla zona. L’intento è di rafforzare il tessuto economico delle due regioni vicine.

Umbria e Marche insieme per programmare al meglio l'ingresso voluto dal Governo nella Zona Economica Speciale che rappresenta, con sgravi fiscali importanti e non solo, un rilancio del tessuto economico delle due regioni confinanti. L'unità è stata sancita direttamente a Spoleto e viene definita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Aziende agricole di Umbria e Marche a rischio esclusione dalla Zona Speciale economica"I sospetti, dopo certi malumori provenienti dagli imprenditori agricoli, riportati in una interrogazione urgente dell'onorevole marchigiano del Pd,... Leggi anche: Dazi Usa, Tajani convoca la task force con le imprese Temi più discussi: La battaglia sulla sanità: Mobilità passiva stabile. Accordi con altre Regioni; Sanità, mobilità passiva stabile nel 2025: Umbria ancora in rosso. Via ad accordi interregionali -; Mobilità sanitaria, l'Umbria deve pagare un conto da 55 milioni; Proietti, sul nuovo ospedale di Terni nessuna prima riunione di Accordo di programma. Accordo Umbria e Marche per rilanciare l'economia con la Zona Speciale economica: Task-force per sostenere le impreseLa Zes permette offre incentivi fiscali, come il credito d'imposta per nuovi investimenti, e semplificazioni amministrative, tra cui l'autorizzazione unica, per favorire lo sviluppo economico. perugiatoday.it Proietti, Zes Umbria-Marche è primo grande mattone unificante dell'Italia medianaLa Zona economica speciale di Umbria e Marche è il primo grande mattone unificante dell'Italia mediana. A sottolinearlo è stata la presidente umbra Stefania Proietti in occasione di un incontro tra ... ansa.it A Perugia, presso la sede della Provincia, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Anci, Federsanità Anci Umbria e l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Perugia. Un accordo triennale che punta a rafforzare le reti territoriali e a promuovere modelli in - facebook.com facebook “Azioni per il riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede” - Approvata mozione di Ricci (Avs) come emendata in accordo con Eleonora Pace (FdI) consiglio.regione.umbria.it/node/82360 #REGIONEUMBRIA x.com