Ruba la bici da un cortile scappa e poi la abbandona | ladro incastrato dalle telecamere

Sabato 7 a Vigarano Mainarda, un uomo è entrato nel cortile di una residenza privata e ha rubato una bicicletta nel tardo pomeriggio. Dopo averla presa, il ladro è scappato ma è stato successivamente individuato grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato i suoi movimenti. La bici è stata poi abbandonata in un'area vicina.

Decisive le immagine degli occhi elettronici: blitz dei carabinieri. Mezzo restituito alla proprietaria Ancora un furto di biciclette. E’ quanto accaduto sabato 7, a Vigarano Mainarda. L'episodio ha avuto inizio nel tardo pomeriggio, quando un soggetto, approfittando dell'imbrunire, si è introdotto nel cortile privato di un'abitazione di una donna del luogo, asportando una bicicletta. I carabinieri di Vigarano Mainarda, ricevuta la segnalazione, hanno attivato una pattuglia già impiegata nel controllo del territorio, che è intervenuta sul posto in pochi minuti. Grazie alla conoscenza dell'area e a una rapida perlustrazione delle vie limitrofe, i militari sono riusciti a rinvenire il velocipede abbandonato poco distante, provvedendo alla sua restituzione alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

