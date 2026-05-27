L' Aca illustra il bilancio 2025 | tanti cantieri attivi e oltre 6,5 milioni di euro di utili da reinvestire sul territorio

L'Aca ha registrato un utile di oltre 6,5 milioni di euro nel bilancio 2025, con numerosi cantieri attivi. La società prevede di reinvestire questa somma sul territorio. L'assemblea dei soci ha approvato i dati, che mostrano un anno caratterizzato da attività intensiva e risultati finanziari positivi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali progetti specifici o dettagli operativi.

Un anno importante, per molti aspetti cruciale e con numeri positivi per l'Aca quello fotografato dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci per il 2025. La presidente Giovanna Brandelli, assieme al vice presidente Pierpaolo Canzano e il direttore generale Marco Santedicola ha illustrato il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bilancio 2025 di Banca Malatestiana: risultati in crescita, utile da 32 milioni e impegno sul territorioL’assemblea annuale di Banca Malatestiana si è svolta al Palacongressi di Rimini, dove è stato approvato il Bilancio 2025.

Marsciano, bilancio 2025: oltre 14 milioni per servizi e territorioIl bilancio 2025 di Marsciano prevede un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro destinati a servizi e sviluppo del territorio.