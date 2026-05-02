Marsciano bilancio 2025 | oltre 14 milioni per servizi e territorio

Il bilancio 2025 di Marsciano prevede un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro destinati a servizi e sviluppo del territorio. Tra le voci principali figura l’utilizzo di 427 mila euro di avanzo comunale, che saranno impiegati per progetti specifici. Inoltre, sono stati stanziati 3 milioni di euro per nuove iniziative, con l’obiettivo di migliorare le strutture e offrire servizi aggiuntivi alla comunità.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 427 mila euro di avanzo comunale?. Quali nuovi servizi verranno finanziati con i 3 milioni investiti?. Come influirà la gestione dei tributi sulle tasche dei cittadini?. Perché l'amministrazione ha scelto di non aumentare le tasse locali?.? In Breve Avanzo di 427 mila euro destinato a nuovi progetti o rincari energetici.. Investimenti per oltre 3 milioni di euro in manutenzione stradale e sicurezza.. Incremento entrate tributarie tramite miglioramento recupero crediti senza nuovi pesi fiscali.. Riduzione costo debito comunale per liberare risorse per servizi e opere pubbliche.. Il bilancio 2025 di Marsciano registra un risultato amministrativo superiore ai 14 milioni di euro dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsciano, bilancio 2025: oltre 14 milioni per servizi e territorio Notizie correlate Chieti solidale, il bilancio 2025 è positivo per la società che gestisce farmacie comunali e servizi sociali sul territorio“Ancora un anno positivo per Chieti Solidale srl, che conferma la bontà del modello di gestione pubblica locale e la capacità di coniugare equilibrio...