Le tendenze labbra per l’estate 2026 puntano su texture naturali e a lunga tenuta. Le tinte si fanno leggere, con finish che valorizzano il viso senza appesantire, confermando un ritorno a look essenziali. Il trend privilegia prodotti che restano in posizione senza spostarsi, offrendo un aspetto naturale e fresco. La scelta si orienta verso texture impercettibili, ideali per un make-up estivo che combina semplicità e durata.

Le tinte labbra diventano protagoniste dell’estate 2026. Parola d’ordine? Extra tenuta ma naturale . L’estate 2026 conferma il ritorno a una bellezza essenziale, dove il make up si alleggerisce e lascia spazio a texture impercettibili e finish naturali capaci di valorizzare il viso senza coprirlo. Al centro della stagione ci sono le tinte labbra che si allontanano dagli effetti coprenti per avvicinarsi a soluzioni ibride, tra colore e trattamento, pensate per fondersi con le labbra e garantire un risultato fresco e luminoso che dura nel tempo. La direzione è quella di un trucco sempre più intuitivo e spontaneo, in cui il colore non è mai rigido ma si adatta alla naturale pigmentazione delle labbra creando un effetto “just bitten” raffinato e moderno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Labbra estive: texture naturali che non si spostano

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