Le labbra effetto vetro sono diventate il focus della tendenza make-up di questa primavera, con prodotti specifici che permettono di ottenere quell’aspetto lucido e trasparente. La moda delle lip combo, già popolare negli anni ’90 e negli anni 2000, è tornata in auge grazie ai social media, portando di nuovo in prima linea questa tecnica di trucco. La tendenza continua a essere molto richiesta tra gli appassionati di bellezza.

Le abbiamo conosciute negli anni ’90, sfruttate in ogni declinazione negli anni 2000 e ora dopo un periodo in cui sono state messe da parte, i social le hanno riportate alla ribalta: le lip combo sono la tendenza del momento e non accennano ad andare via. Riescono a stupirci con versioni sempre nuove che mettono in primo piano il trucco labbra. Ora che la primavera è entrata a illuminare le nostre giornate, anche noi abbiamo voglia di brillare e a renderlo possibile sono le labbra effetto vetro. Il finish lucido in pieno stile Y2K (a cui i trend make-up guardano con sempre maggiore interesse) può essere ricreato con il semplice lip gloss oppure abbinato a una matita di una nuance più scura: la combo labbra che ci ha letteralmente rapito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Labbra effetto vetro: i prodotti must per replicare la combo labbra di tendenza questa primavera

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