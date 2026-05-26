Un rossetto che cambia colore in base alle labbra è stato presentato come prodotto innovativo. Si tratta di un lipstick che si adatta alle sfumature delle labbra, variando tra rosa, rosso e nude. La formula reagisce con le pH naturali della pelle, modificando la tonalità in modo personalizzato. Il prodotto è disponibile in diverse tonalità e si adatta alle variazioni di umidità e calore delle labbra. Si può applicare come un normale rossetto, senza bisogno di ulteriori strumenti.

Rosa, rosso, nude, ognuna di noi ha tanti rossetti quante sono le sfumature che vuole donare alle proprie labbra, a seconda del mood della giornata, del look e dell’occasione. E spesso non si sa mai esattamente quale colorazione scegliere e se ci sta davvero bene. Ma se ci fosse la possibilità di donare il colore giusto alle proprie labbra, senza cambiare rossetto e con la certezza che sia della cromia perfetta per noi? Con il lipstick color changing si può, un rossetto che cambia il suo colore adattandosi alle labbra di chi lo porta. Cosa sono i lipstick color changing e come funzionano. Dei rossetti che, a vederli, si direbbero un giocattolo, trasparenti, a volte glitterati, e che nulla hanno a che vedere con i classici rossetti colorati e pastosi a cui siamo abituate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come funziona il lipstick color changing, il rossetto che cambia colore e che si adatta, naturalmente, alle tue labbra

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Coellyo TrueTone Lipstick Review 2026 — Does this Viral Color Changing pH Lipstick Really Work

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