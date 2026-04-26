Radio Pico festeggia 50 anni | Siamo un mix di musica e territorio

Il 26 aprile 1976 una giovane radio ha iniziato a trasmettere, portando musica e informazione nella comunità locale. Con il passare degli anni, questa emittente si è consolidata come punto di riferimento, unendo il territorio alle sue scelte musicali. Ora, dopo 50 anni, celebra il suo percorso sottolineando il rapporto tra musica e comunità che ha sempre accompagnato la sua storia.

Era il 26 aprile 1976 quando Vittorio Cavallini, allora ignoto ai più, diffuse nell’etere la sua voce trasmettendo da una sconosciuta stazione radio. Fu l’inizio delle trasmissioni di Radio Pico Mirandola. Da allora non ha più smesso ed ancora oggi Cavallini è uno dei "Tre Amigos", il seguitissimo programma che va in onda dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Cinquant’anni fa era un sogno condiviso tra una decina di amici, un divertente passatempo, coltivato nel pieno fermento delle radio libere. Oggi Radio Pico è una realtà solida e riconosciuta, la seconda radio modenese, capace di accompagnare decine di migliaia di ascoltatori tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Radio Pico festeggia 50 anni: "Siamo un mix di musica e territorio" Notizie correlate Radio 105 festeggia i 50 anni a Ferrara: tre giorni di show con i big della musica italianaUn nuovo e importante evento musicale animerà Ferrara il prossimo mese, il 20, 21 e 22 marzo, con la partecipazione dei principali big della musica... A Ferrara i big della musica italiana. È festa per i 50 anni di Radio 105Ferrara si prepara a vivere uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Vasco Rossi: una grande festa per i 50 anni di carriera. Sogno un evento per 500mila persone!; Radio Pico festeggia 50 anni: Siamo un mix di musica e territorio. Radio Pico compie cinquant'anni: mezzo secolo di musica, voci e comunitàIl 26 aprile segna una data simbolica per Radio Pico, che celebra 50 anni di attività confermandosi come una delle realtà radiofoniche più radicate nel territorio del Nord Italia. Cinquant’anni di ... fm-world.it Radio Bruno e Radio Pico, Laura Pausini si raccontaStasera, alle 21, Laura Pausini ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera ai microfoni di Radio Pico, dopo essere stata ospite, alle 19, su Radio Bruno, nel Drive Time con Georgia ... ilrestodelcarlino.it RADIO PICO - Pagina Ufficiale - facebook.com facebook