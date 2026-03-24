biennale milano katia ricciarelli festeggia 80 anni tra arte e musica

Alla Biennale di Milano, Katia Ricciarelli ha celebrato il suo ottantesimo compleanno dedicandosi a un evento che ha unito arte e musica. La cantante lirica ha partecipato a una cerimonia in cui sono stati esposti lavori artistici e sono state eseguite esibizioni musicali. L’evento si è svolto a Soncino, con la partecipazione di numerosi appassionati e figure del settore culturale.

SONCINO – . Alla regia dell’evento il curatore d’arte e giornalista Salvo Nugnes, storico amico e agente della festeggiata, che ha saputo orchestrare una giornata davvero superlativa, all’insegna dell’arte, dell’amicizia e della grande musica. Una giornata memorabile quella vissuta alla Biennale Milano, in via Torino 61, nello storico Palazzo Stampa di Soncino, dove si è celebrato l’80° compleanno della grande soprano Katia Ricciarelli. Circondata dall’affetto di tanti colleghi e amici di una vita – tra cui artisti provenienti anche dal mondo del Teatro alla Scala, pittori, poeti e protagonisti della cultura – la Ricciarelli ha regalato ai presenti un pomeriggio intenso e autentico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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