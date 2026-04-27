la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 27 aprile al 1 maggio 2026

Da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026, va in onda su Rai1 l’ultima settimana de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La trasmissione va in onda ogni giorno alle 14 e presenta una serie di ospiti che partecipano alle diverse puntate. La conduzione e il palinsesto rimangono invariati rispetto alle settimane precedenti, con la Balivo alla guida del programma.

Ultima settimana del mese a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00. Sull’iconico divano arancione si parlerà di amore e relazioni con ospiti Barbara Bouchet e l’attore Manuel Casella, ex di Amanda Lear, tra storie personali e rivelazioni sentimentali. Puntata speciale con gli ‘highlights’ della stagione. Spazio poi alla bellezza e alla chirurgia estetica, con il professor Pietro Lorenzetti, Laura Freddi e Clizia Incorvaia, per un confronto tra esperienze, consapevolezza e nuove tendenze legate al benessere e alla cura di sé.🔗 Leggi su Lapresse.it

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