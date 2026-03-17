Nella puntata de La Volta Buona del 17 marzo, si parla di chirurgia estetica e delle sue complicazioni, aprendo il programma con un focus su questa tematica. Tra i momenti più discussi, Valerio Scanu viene scambiato per Marco Carta, ricevendo un voto alto, mentre Guillermo Mariotto pronuncia una frase considerata infelice, che gli vale un voto più basso. La puntata si concentra su questi episodi e sui vari commenti degli ospiti.

La Volta Buona apre la puntata del 17 marzo con un tema che cambia subito il tono del pomeriggio: la chirurgia estetica e le sue conseguenze quando qualcosa non va come dovrebbe. In studio si ascoltano storie di interventi finiti male, tra protesi danneggiate e procedure gestite con leggerezza, che riportano la conversazione su un piano molto più concreto. Nel corso del pomeriggio si passa dai ritocchi raccontati da Jenny Guardiano alla notizia sull’erede di Raffaella Carrà, fino agli omaggi alle grandi icone dello spettacolo e ai momenti più pop. Le pagelle. Medicina estetica, quando il cambiamento non va come previsto (8). A inizio puntata Caterina Balivo torna su un tema caldo e sempre più attuale: la chirurgia estetica fatta male. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 17 marzo: Valerio Scanu scambiato per Marco Carta (10), la frase infelice di Guillermo Mariotto (5)

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