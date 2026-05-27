La villa comunale di Vetralla si anima con la mostra mercato di piante e fiori
Il 30 e 31 maggio, la villa comunale Pietro Canonica a Vetralla ospita la mostra mercato di piante e fiori. Durante l’evento, gli spazi all’aperto si riempiono di bancarelle che espongono piante, fiori e prodotti legati alla floricoltura. La manifestazione coinvolge espositori e visitatori, creando un’atmosfera vivace e colorata nel parco pubblico. La mostra si svolge in due giornate consecutive, offrendo un’occasione per acquistare e conoscere varietà di piante e fiori.
La villa comunale Pietro Canonica di Vetralla si trasforma, il 30 e il 31 maggio, in un grande giardino ricco di profumi e colori con “Vetralla fiori e sapori”. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Lazio Arsial, con il patrocinio del comune e la collaborazione della Pro loco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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