Lonato del Garda (Brescia) – Il colore e il profumo dei fiori saranno i protagonisti della XVIII edizione di "Fiori nella Rocca" che si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile nella quattrocentesca Rocca di Lonato del Garda (Brescia), monumento nazionale dal 1912. La manifestazione patrocinata da Grandi Giardini Italiani, rappresenta un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti del verde, grazie a una selezione accurata di vivaisti, artigiani e specialisti del settore provenienti da tutta Italia. Il segreto del suo successo sta proprio nell'incontro tra la bellezza di piante rare e il fascino senza tempo della Rocca visconteo-veneta, affacciata sul Lago di Garda e sulla pianura bresciana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna "Fiori nella Rocca": mostra mercato di piante e fiori rari

Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.

Temi più discussi: Fiori nella Rocca a Lonato del Garda; Lonato: fiori nella Rocca 2026 - BresciaToday; Nel Segno del Giglio 2026 il Giardinaggio di Qualit 31a Edizione della Mostra Mercato a Colorno e dintorni; Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera.

Fiori nella Rocca a Lonato del GardaFiori nella Rocca torna anche quest'anno, a Lonato del Garda. L'appuntamento è dal 10 al 12 aprile nell’imponente cornice della quattrocentesca Rocca di Lonato del Garda (Brescia), Monumento nazionale ... ilgiorno.it

FIORI NELLA ROCCA 2026Dal 10 al 12 aprile, la Rocca di Lonato del Garda si trasforma in un palcoscenico botanico d'eccezione per la 28° edizione di Fiori nella Rocca. Tra tesori floreali rari e il fascino millenario dell ... lapilli.eu

Donne avvelenate con la ricina a Campobasso: cosa non torna nelle indagini e i nuovi interrogatori x.com

Terrore al San Camillo di Roma, notte violenta: 55enne viene dimesso e torna. Poi botte a medici e infermieri - facebook.com facebook