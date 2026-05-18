A Trastevere, presso l’Orto Botanico di Roma, si tiene nuovamente Ortidea 2026, una mostra mercato dedicata a fiori e piante rare. L’evento si svolge durante la primavera e rappresenta una delle principali occasioni per appassionati e professionisti di scoprire nuove varietà e acquistare piante insolite. La manifestazione, che si tiene ogni anno, coinvolge numerosi espositori provenienti da diverse regioni e offre un’ampia selezione di specie botaniche rare e particolari.

Torna all’Orto Botanico di Roma Ortidea 2026, uno degli eventi più attesi della primavera capitolina. Le date da segnare sono sabato 23 e domenica 24 maggio, due giorni dedicati al verde, alle orchidee e alle piante rare. Ortidea è la mostra mercato ideata da Francesca Romana Maroni con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, che torna quest’anno con tante novità. Questa sesta edizione della kermesse, tanto amata dagli appassionati, arricchirà ancora di più un progetto di internazionalizzazione, già avviato lo scorso anno, ospitando esperti provenienti da tutto il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ortidea 2026, a Trastevere la mostra mercato di fiori e piante rare

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