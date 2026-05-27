Dopo 19 mesi di inattività, la commissione di Vigilanza Rai ha ripreso le attività ieri. La discussione si concentra sulla nomina della presidenza e sulla composizione del prossimo consiglio di amministrazione. La maggioranza politica mira a definire la composizione del Cda prima delle elezioni politiche. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati, e la questione della presidenza rimane irrisolta. La ripresa delle sedute rappresenta un passo formale, ma non si sono registrati sviluppi concreti sulla nomina.

Dopo 19 mesi di stop, ieri la commissione di Vigilanza Rai è tornata a lavorare. Come primo atto, l’ufficio di presidenza ha votato all’unanimità l’avvio della discussione su una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie da parte della Rai e favorevole ad una revisione del piano immobiliare. A dispetto dell’apertura iniziale, nel corso della discussione non sono mancati gli spunti polemici e una convergenza dei due schieramenti sul testo appare al momento tutt’altro che scontata. La seduta ha prodotto il risultato di convocare in audizione, tra un paio di settimane, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha palesato l’interesse sia per il Delle Vittorie che per Palazzo Labia a Venezia, e dei dirigenti Rai che hanno lavorato al dossier. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Vigilanza torna al lavoro dopo 19 mesi, ma è ancora stallo sulla presidenza Rai. E la maggioranza punta a blindare il prossimo Cda prima delle politiche

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