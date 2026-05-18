Angelo Masini un secolo di leggenda | serata di musica e storia con l' Orchestra dei Giovani Europei e Paolo Olmi

A 100 anni dalla morte del tenore Angelo Masini anche il Lions Club "Forlì Valle del Bidente", avvicinandosi alla conclusione dell'anno sociale, ha voluto celebrare la ricorrenza di questo grande artista forlivese con una conferenza-concerto del Maestro Paolo Olmi, direttore d'orchestra tra i più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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