La velista riminese della Flotilla ha raccontato di aver trascorso 40 ore in catene, senza cibo né acqua, con alcuni membri picchiati. Dopo giorni di detenzione in Israele, è tornata in Italia sabato scorso, portando con sé testimonianze di dolore e paura. La sua narrazione descrive momenti di sofferenza e solidarietà tra i compagni di viaggio, sottolineando la durezza dell’esperienza vissuta durante l’arresto.

Rimini, 27 maggio 2026 – Dolore e paura, ma anche determinazione e condivisione. È il racconto di Lola Fabbri, velista e attivista riminese di 30 anni della Global Sumud Flotilla, rientrata solo sabato in Italia da Istanbul dopo giorni di detenzione in Israele. Fabbri era a bordo della Elengie, una delle imbarcazioni della Flotilla, la Elengie. Era stata arrestata martedì scorso e poi rilasciava giovedì. L’attivista ha raccontato la sua esperienza oggi pomeriggio a Casa Madiba davanti a un pubblico numeroso, accorso per farsi parte di una testimonianza tanto forte quanto cruda. «Ho preso parte alla missione perché non volevo più rimanere a guardare cosa sta succedendo al popolo palestinese - ha spiegato - La missione è stata anche un modo per mettermi alla prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La velista riminese sulla Flotilla: “Siamo rimasti 40 ore in catene, senza mangiare né bere. Molti di noi sono stati picchiati”

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