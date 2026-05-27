La velista riminese sulla Flotilla | Siamo rimasti 40 ore in catene senza mangiare né bere Molti di noi sono stati picchiati Gli israeliani sembravano divertirsi a farci del male
La velista riminese della Flotilla ha riferito di aver trascorso 40 ore in catene senza cibo né acqua, con alcuni membri picchiati. Ha descritto l’esperienza come un momento di dolore e paura, sottolineando che gli israeliani sembravano divertirsi a infliggere sofferenza. La donna, attivista e velista, è rientrata in Italia dopo giorni di detenzione in Israele.
Rimini, 27 maggio 2026 – Dolore e paura, ma anche determinazione e condivisione. È il racconto di Lola Fabbri, velista e attivista riminese di 30 anni della Global Sumud Flotilla, rientrata solo sabato in Italia da Istanbul dopo giorni di detenzione in Israele. Fabbri era a bordo della Elengie, una delle imbarcazioni della Flotilla, la Elengie. Era stata arrestata martedì scorso e poi rilasciava giovedì. L’attivista ha raccontato la sua esperienza oggi pomeriggio a Casa Madiba davanti a un pubblico numeroso, accorso per farsi parte di una testimonianza tanto forte quanto cruda. «Ho preso parte alla missione perché non volevo più rimanere a guardare cosa sta succedendo al popolo palestinese - ha spiegato - La missione è stata anche un modo per mettermi alla prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Flotilla, la testimonianza di Mantovani: “Siamo stati picchiati e sentivamo le grida, ci hanno messo le manette e le catene alle caviglie”Durante un'intervista, Mantovani ha raccontato di aver subito violenze durante un'operazione di polizia, affermando di essere stato picchiato e di...
“Mamma mi ha portata via da mio padre a 4 anni. Siamo arrivati a Brindisi senza mangiare, senza bere né i soldi per un treno”: parla la figlia di Sandra MiloUna donna ha raccontato di essere stata portata via da sua madre all’età di quattro anni, lasciando casa senza mangiare, bere o avere soldi per un...
Temi più discussi: La velista arrestata sulla Flotilla, i genitori: Il blitz visto in diretta, siamo molto preoccupati per Lola. Il governo la riporti presto a casa; La riminese sulla nave della Flotilla torna a casa: accolta dai parenti a Malpensa dopo ore di paura; Bologna, gli ultimi attivisti della Flotilla al Marconi: Torturati e umiliati davanti a Ben Gvir, più ci picchiavano e più ci sentivamo forti; Flotilla, Carotenuto (M5S): Attivisti picchiati selvaggiamente, anche casi di abuso sessuale.
La madre della skipper riminese: Mi ha raccontato di aver passato giorni agghiaccianti dopo la cattura. A chi critica questi ragazzi bisognerebbe ricordare che l’hanno fatto per riaccendere una luce su Gaza. facebook
La velista arrestata sulla Flotilla. Lola Fabbri riabbraccia la famiglia: Abbiamo passato giorni durissimi. Indagini sulle violenze subiteLa skipper riminese rientrata in tarda serata a Malpensa. Il racconto dell’orrore degli attivisti: Picchiati selvaggiamente dai soldati israeliani, alcuni di noi portati in infermeria per lesioni int ... ilrestodelcarlino.it
La velista arrestata sulla Flotilla. I genitori: Il blitz visto in diretta. Siamo molto preoccupati per Lola. Il governo la riporti presto a casaLa skipper riminese e gli altri volontari portati ad Ashdod: Maltrattati e picchiati dai soldati israeliani. Appello degli attivisti: Il sindaco intervenga per la liberazione di Fabbri e rompa i ra ... msn.com