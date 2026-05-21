Durante un'intervista, Mantovani ha raccontato di aver subito violenze durante un'operazione di polizia, affermando di essere stato picchiato e di aver udito le urla di altre persone coinvolte. Ha riferito di essere stato immobilizzato con le manette e di aver avuto le caviglie legate con catene. La testimonianza si aggiunge a una serie di racconti di altri partecipanti, che descrivono le condizioni riscontrate durante le operazioni di polizia.

Sono attesi per primi per questa mattina a Fiumicino l'inviato del Fatto, Alessandro Mantovani, e il deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano imbarcati sulla Global Sumud Flotilla e sono stati deportati in Israele con gli altri 430 attivisti. Nella notte, hanno fatto scalo ad Atene e li, grazie a un telefono messo a disposizione dall’ambasciata italiana, Mantovani ha potuto contattare la famiglia e la redazione del Fatto. Cosi ha potuto cominciare a raccontare quanto avvenuto, dalle prime ore dell’abbordaggio della barca su cui navigava - la Kasr-I Sadabad, insieme anche con Carotenuto - fino al rientro. E il racconto dell’inviato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la testimonianza di Mantovani: “Siamo stati picchiati e sentivamo le grida, ci hanno messo le manette e le catene alle caviglie”

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