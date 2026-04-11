Annunciata la terza edizione del Modena Pride a giugno in piazza per i diritti LGBTQIA+

A giugno si svolgerà la terza edizione del Modena Pride, una manifestazione prevista in piazza per sostenere i diritti delle persone LGBTQIA+. Tra i temi principali ci sono la possibilità di autodeterminazione di genere, la promozione di una sanità più inclusiva e l’accesso a percorsi di affermazione di genere senza violenze o patologizzazioni. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi.

"Piena autodeterminazione di genere, individuale e collettiva, la disponibilità di una sanità realmente inclusiva e la fruibilità di percorsi di affermazione di genere liberi da violenza e patologizzazione. Un pieno accesso alla genitorialità LGBTQIA+ e alla procreazione medicalmente assistita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Pride di Sanremo: il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globaleL’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando nel cuore della manifestazione... Leggi anche: Il Roma Pride 2026 sarà il 20 giugno: "Nostri diritti non identitari ma questione democratica" Si parla di: Annunciata la terza edizione del Modena Pride, a giugno in piazza per i diritti LGBTQIA+; Modena Pride il 20 giugno: Corteo per i diritti. Modena Pride il 20 giugno: Corteo per i dirittiLa data è stata svelata: dopo l’ampia partecipazione alle due precedenti edizioni, che hanno visto Modena invasa da un ... ilrestodelcarlino.it