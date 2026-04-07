A Messina chiusa la prima tappa dell’Italia Cup Waszp 2026 | spettacolo sullo Stretto tra foil e traversata in mare aperto

A Messina si è conclusa la prima tappa dell’Italia Cup 2026 della classe Waszp, organizzata dalla Lega Navale Italiana e ospitata presso la Sezione Velica della Marina Militare. La competizione ha visto protagonisti atleti che si sono sfidati in mare aperto e con foil, creando uno spettacolo nello Stretto. La regata ha attirato pubblico e appassionati di vela lungo la costa messinese.

Tre giorni di regate nelle acque dello Stretto di Messina con trenta velisti, chiusura a Pasquetta con prova di lunga distanza, organizzazione della Lega Navale e supporto di Marina Militare e Guardia Costiera Si è conclusa presso la Sezione Velica della Marina Militare di Messina la prima tappa dell’Italia Cup 2026 della classe Waszp, organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione cittadina. Per tre giorni una trentina di velisti si sono confrontati nelle acque dello Stretto di Messina, a bordo delle derive foil, dando vita a regate tecnicamente complesse e di grande impatto scenico. Determinante anche il contributo organizzativo di Beppe Tisci, presidente della VII Zona FIV, e di Fabrizio Travaini, promotore della tappa siciliana della competizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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