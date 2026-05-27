La regione baltica rappresenta oggi il punto più critico in Europa, superando il Donbass. La guerra in Ucraina potrebbe evolversi in un conflitto tra Nato e Russia, aumentando il rischio di un confronto diretto e di conseguenze imprevedibili. La situazione nel Baltico è considerata particolarmente pericolosa, con tensioni che crescono e un possibile escalation militare. La regione resta sotto osservazione come uno dei focolai più a rischio del conflitto attuale.

Il punto più pericoloso d’Europa oggi non è più soltanto il Donbass. È il Baltico. È lì che la guerra ucraina rischia di trasformarsi in guerra europea, cioè in uno scontro diretto fra Nato e Russia, con conseguenze incalcolabili. La dinamica è nota: droni, incursioni, accuse reciproche, minacce di rappresaglia, retorica militare che cresce giorno dopo giorno. Ma il nodo vero non è tecnico. È politico. Da anni l’Europa non parla più con Mosca. Ha scambiato la diplomazia per debolezza e l’escalation per fermezza. La piccola Europa baltica che detta la linea alla grande Europa. La cosa più sorprendente è che la linea dell’Unione Europea sembra ormai dettata dai Paesi Baltici e dalla Polonia, cioè dalle aree più segnate da una russofobia storica, geografica e psicologica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La trappola baltica. Quando la russofobia detta la linea europea

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