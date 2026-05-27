La trappola baltica Quando la russofobia detta la linea europea
La regione baltica rappresenta oggi il punto più critico in Europa, superando il Donbass. La guerra in Ucraina potrebbe evolversi in un conflitto tra Nato e Russia, aumentando il rischio di un confronto diretto e di conseguenze imprevedibili. La situazione nel Baltico è considerata particolarmente pericolosa, con tensioni che crescono e un possibile escalation militare. La regione resta sotto osservazione come uno dei focolai più a rischio del conflitto attuale.
Il punto più pericoloso d’Europa oggi non è più soltanto il Donbass. È il Baltico. È lì che la guerra ucraina rischia di trasformarsi in guerra europea, cioè in uno scontro diretto fra Nato e Russia, con conseguenze incalcolabili. La dinamica è nota: droni, incursioni, accuse reciproche, minacce di rappresaglia, retorica militare che cresce giorno dopo giorno. Ma il nodo vero non è tecnico. È politico. Da anni l’Europa non parla più con Mosca. Ha scambiato la diplomazia per debolezza e l’escalation per fermezza. La piccola Europa baltica che detta la linea alla grande Europa. La cosa più sorprendente è che la linea dell’Unione Europea sembra ormai dettata dai Paesi Baltici e dalla Polonia, cioè dalle aree più segnate da una russofobia storica, geografica e psicologica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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