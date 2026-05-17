Turismo davvero sostenibile La Val Masino detta la linea

La Val Masino ha presentato recentemente una nuova iniziativa per promuovere un turismo più sostenibile e inclusivo. La carta di Apici, firmata da diversi attori locali, stabilisce linee guida chiare per favorire l’unione e la condivisione tra visitatori, residenti e operatori del settore. L’obiettivo è valorizzare le risorse del territorio mantenendo un’attenzione particolare all’ambiente e alla comunità. La proposta mira a creare un modello di turismo che possa durare nel tempo, rispettando le caratteristiche naturali e sociali della zona.

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Il futuro della Val Masino scritto nella carta di Apici: unione e condivisione per un turismo sostenibile e inclusivo. Un progetto corale per azioni che coinvolgono l’intera comunità, tra Italia e Svizzera: operatori, stakeholder, bambini, giovani e anziani. Nei giorni di Melloblocco, Apici è stato al centro di incontri pubblici, tavoli tecnici e riflessioni comuni, culminati con la presentazione della carta di Apici, che ne definisce i principi ispiratori e gli impegni condivisi. Trasformare un territorio straordinario in un laboratorio di sostenibilità, innovazione e cooperazione internazionale, coniugando tutela ambientale, sviluppo turistico e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turismo davvero sostenibile. La Val Masino detta la linea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Melloblocco 2026: la Val Masino torna capitale mondiale del boulderingLa Val Masino si prepara ad accogliere migliaia di climber per il Melloblocco 2026, in programma da mercoledì 6 a sabato 9 maggio, con iscrizioni... Val Masino: dote merito a cinque studentiIl sindaco Pietro Taeggi, sabato scorso, ha accolto gli studenti residenti nel Comune di Val Masino per la consegna della Dote merito, l'iniziativa... Turismo davvero sostenibile. La Val Masino detta la lineaL’impegno sottoscritto con Apici. Il sindaco: confronto e collaborazione con gli amici della Val Bregaglia, il territorio diventa laboratorio di innovazione. ilgiorno.it Nel regno dell’arrampicata un ponte verso la Spagna: gemellaggio tra Val Masino e il villaggio di Albarracin in AragonaVal Masino (Sondrio), 9 maggio 2026 – Val Masino e Albarracin siglano un gemellaggio all’insegna del sassismo o bouldering. ilgiorno.it