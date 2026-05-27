Il 27 maggio, presso il Warsaw Presidential Hotel di Varsavia, si tiene una mostra dedicata alle eccellenze agroalimentari toscane Dop e Igp. L’evento riunisce prodotti di alta qualità provenienti dalla regione, che vengono presentati al pubblico e agli operatori locali. La manifestazione rappresenta un’occasione per promuovere le specialità toscane nel mercato polacco e rafforzare i rapporti tra i due Paesi nel settore agroalimentare.

La diplomazia del gusto toscano fa tappa nell’Europa dell’Est. Nella giornata di oggi, 27 maggio, gli spazi del Warsaw Presidential Hotel di Varsavia ospitano un’importante vetrina dedicata all’agroalimentare regionale di altissima fascia. L’obiettivo della Regione Toscana, promotrice e finanziatrice dell’appuntamento, è quello di spingere l’internazionalizzazione delle filiere certificate, creando nuove sponde commerciali e culturali oltre i confini nazionali. I protagonisti del gusto e il mercato polacco. A rappresentare l’identità culinaria regionale ci sono sei specifici consorzi di tutela: Cinta Senese Dop, Finocchiona Igp, Pecorino Toscano Dop, Prosciutto Toscano Dop, Olio Toscano Igp e Olio Terre di Siena Dop. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Toscana dell’agroalimentare sbarca in Polonia: a Varsavia la vetrina delle eccellenze Dop e Igp

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