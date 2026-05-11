Il palcoscenico di Tuttofood 2026, che inaugura oggi a Rho Fieramilano, ha fatto da cornice a due narrazioni cruciali per il futuro del settore agroalimentare europeo e italiano: da un lato, la gestione di una grave emergenza geopolitica internazionale, dall'altro, la valorizzazione e la difesa delle eccellenze territorial i come strumento di resilienza ed espansione sui mercati. Lo shock di sistema e la crisi dei fertilizzanti. Il settore sta affrontando sfide senza precedenti, aggravate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Questo blocco ha innescato uno "shock di sistema" che deprime l'intera catena del valore agroalimentare, come illustrato nell'evento “The New Food Order” promosso da Federalimentare e FoodDrinkEurope.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Shock di sistema ed Expo europea delle Dop e Igp: a Tuttofood 2026 le sfide dell’agroalimentare

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