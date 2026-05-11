Vetrina Toscana e Unicoop Firenze per la valorizzazione eccellenze agroalimentari

Il 11 maggio 2026 a Firenze è stato annunciato un accordo tra Vetrina Toscana e Unicoop Firenze finalizzato alla promozione delle eccellenze agroalimentari della regione. L’obiettivo è rafforzare la connessione tra i consumatori e i prodotti locali attraverso iniziative di valorizzazione e promozione congiunta. La partnership prevede attività che coinvolgono entrambe le parti per sostenere le produzioni tipiche toscane.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Rafforzare il legame tra consumatori e le produzioni agroalimentari toscane attraverso la definizione di un programma di valorizzazione e promozione che vede come protagonisti Vetrina Toscana e Unicoop Firenze. È stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati il protocollo d’intesa che sancisce il proseguimento della collaborazione avviata all’ultima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato con l’allestimento di uno stand che ha ospitato tutta una serie di eventi ed iniziative per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali. L’accordo è stato siglato tra il direttore di Toscana Promozione Turistica (che gestisce il progetto Vetrina Toscana) Francesco Tapinassi e il direttore marketing di Unicoop Firenze Fabio Del Bimbo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vetrina Toscana e Unicoop Firenze per la valorizzazione eccellenze agroalimentari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vetrina Toscana, siglato l’accordo con Unicoop Firenze per promuovere le eccellenze del territorio Notizie correlate Nasce Finance for Food, la piattaforma di investimenti per portare all'estero le eccellenze agroalimentariNasce a Pescara Finance for Food srl, una nuova piattaforma di investimento dedicata all’internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari... Tuttofood: il Friuli a Milano con 15 eccellenze agroalimentari? Punti chiave Quali sono le quindici aziende selezionate per rappresentare il territorio? Come verrà integrata la promozione turistica con le...