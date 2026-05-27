La Top Spin Messina perde in casa gara 1 per lo Scudetto

Notizia in breve

La Top Spin Messina perde 2-3 in casa contro l’Alfa Food Bagnolese nella gara d’andata della finale playoff scudetto di tennistavolo maschile. La squadra messinese, che ha giocato in casa, ha subito la sconfitta nel primo confronto della serie. La partita si è conclusa con cinque incontri, con l’ultima sfida che ha deciso il risultato finale. La sfida di ritorno è prevista per la prossima settimana.