La Top Spin Messina perde in casa gara 1 per lo Scudetto
La Top Spin Messina perde 2-3 in casa contro l’Alfa Food Bagnolese nella gara d’andata della finale playoff scudetto di tennistavolo maschile. La squadra messinese, che ha giocato in casa, ha subito la sconfitta nel primo confronto della serie. La partita si è conclusa con cinque incontri, con l’ultima sfida che ha deciso il risultato finale. La sfida di ritorno è prevista per la prossima settimana.
Nella finale playoff scudetto d’andata di tennistavolo maschile la Top Spin Messina WatchesTogether cede 2-3 all’Alfa Food Bagnolese, capolista della regular season di Serie A1. A Villa Dante, davanti ad una splendida cornice di pubblico che ha calorosamente sostenuto la squadra nelle 2 ore e 30’. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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