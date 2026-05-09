La Top Spin Messina ospita Sassari nella semifinale Scudetto

La semifinale scudetto di tennis tavolo si gioca lunedì tra Top Spin Messina e Sassari. La squadra di casa ospiterà gli avversari nella partita di andata, che si svolgerà davanti ai tifosi presenti nel palazzetto locale. La sfida rappresenta una delle tappe più importanti della stagione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato favorevole.

È tempo di playoff scudetto, siamo giunti al momento decisivo. Lunedì il grande appuntamento con la semifinale d’andata per la Top Spin Messina WatchesTogether che davanti ai propri tifosi riceverà la visita del Tennistavolo Sassari. Si gioca nella palestra di Villa Dante (ingresso libero) con.🔗 Leggi su Today.it

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