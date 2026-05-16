Nelle principali città italiane, tra cui Milano e Roma, si sono formate lunghe code di persone in attesa di acquistare il nuovo orologio Royal Pop, risultato di una collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. La richiesta elevata ha portato a resse e, in alcuni casi, a momenti di tensione, con alcuni clienti che hanno lanciato sedie mentre cercavano di assicurarsi uno dei modelli in vendita. La vendita ha attirato l’attenzione di molti appassionati e collezionisti, creando un clamore diffuso in diverse località.

File lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della collaborazione di Audemars Pigeut e Swatch. Ispirata alla Pop Art, questa collaborazione reinterpreta i codici iconici del Royal Oak attraverso un orologio da tasca dal design innovativo, disponibile in otto modelli e pensato per essere indossato in diversi modi, spiegano da Audemars Piguet. Il costo dell’orologio da tasca è di 385 euro e ci sono regole ben precise per l’acquisto: uno solo al giorno a persona per negozio. Così gli appassionati, i collezionisti, ma anche chi vuole uno degli orologi a edizione limitata per poterlo rivendere a costi più alti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Swatch: lunghe file per 'accaparrarsi' nuovo orologio, a Milano ressa e lancio sedie

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Swatch x Audemars Piguet Royal Pop first look

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