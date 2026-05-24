La Tav Treviglio va in riserva | Montecatini domina gara-2 e impatta la serie
Montecatini ha vinto 83-60 contro Treviglio in gara-2, portando la serie sulla parità. La squadra toscana ha dominato la partita, dopo aver perso in trasferta in gara-1. La gara si è giocata al PalaTerme, con Montecatini che ha preso il controllo fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Treviglio ha concluso con un margine negativo di 23 punti.
Dopo il colpo esterno in gara-1, la Tav Treviglio cede nettamente al PalaTerme contro Montecatini: i toscani si impongono 83-60 e riportano la semifinale sull’1-1. Decisivo il terzo quarto dei rossoblù, che scavano il solco dopo un primo tempo equilibrato. Martedì 26 maggio gara-3 al PalaFacchetti: in palio nella serie l’accesso alla finale playoff di Serie B Nazionale, ultimo atto prima dell’eventuale promozione in A2. La Tav Treviglio va in riserva e viene travolta dalla reazione de La T Tecnica Gema Montecatini, che risponde immediatamente al ko di gara 1 pareggiando la serie di semifinale playoff che mette in palio l’accesso alla finale playoff di Serie B Nazionale, ultimo atto prima dell’eventuale promozione in A2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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