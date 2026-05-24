La Tav Treviglio va in riserva | Montecatini domina gara-2 e impatta la serie

Notizia in breve

Montecatini ha vinto 83-60 contro Treviglio in gara-2, portando la serie sulla parità. La squadra toscana ha dominato la partita, dopo aver perso in trasferta in gara-1. La gara si è giocata al PalaTerme, con Montecatini che ha preso il controllo fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Treviglio ha concluso con un margine negativo di 23 punti.