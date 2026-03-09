Aumento della tassa di soggiorno l’imprenditore Ditto | A Napoli rischia di frenare il turismo

Un imprenditore del settore hospitality ha commentato l’aumento della tassa di soggiorno deciso dall’amministrazione comunale di Napoli. Dopo l’annuncio di un incremento di un euro, l’imprenditore ha sottolineato che la città non deve essere considerata un bancomat e ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sul turismo locale. La questione ha suscitato reazioni tra operatori e cittadini.

"Napoli non è un bancomat ". Dopo la decisione dell'amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno di un euro, arriva la presa di posizione di Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality, che interviene nel dibattito sul futuro del turismo in città da una posizione privilegiata. "Un euro in più può sembrare una cifra marginale, ma nel turismo la competitività si gioca anche su dettagli apparentemente piccoli. La percezione di voler lucrare sull'ospite, ad esempio, fa la differenza tra restare attrattivi e iniziare a perdere terreno rispetto ad altre destinazioni". Negli ultimi anni il capoluogo campano ha registrato una...