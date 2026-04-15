Tassa di soggiorno sigle del turismo dal commissario Panico

Al Comune di Salerno prosegue la discussione sulla tassa di soggiorno, con le sigle del settore turistico coinvolte. Il commissario Panico ha affrontato il tema, mentre sono in corso confronti e decisioni ufficiali. La questione riguarda le modalità di applicazione e le eventuali modifiche alla tassa, che coinvolgono diverse parti dell’amministrazione locale e degli operatori turistici. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra le parti interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua al Comune di Salerno, il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e le associazioni che rappresentano il mondo del turismo che si sono ribellati alla delibera con la quale il commissario Vincenzo Panico ha sancito ufficialmente l’incremento della tassa di soggiorno che per i B&B arriva ad essere di tre euro al giorno. Nei giorni scorsi il presidente di Feder alberghi Salerno Antonio Ilardi aveva denunciato che la delibera fosse irregolare perché approvata senza aver ascoltato le associazioni. Così ieri mattina. Sulla scia di questo percorso, tutte le associazioni che rappresentano il mondo del turismo a Salerno hanno protocollato la richiesta con la quale si chiede la revoca della Delibera di aumento dell’Imposta di Soggiorno a far data dal 1 Giugno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tassa di soggiorno, sigle del turismo dal commissario Panico Notizie correlate "La tassa di soggiorno sostenga il turismo"Gli albergatori non sono d’accordo sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno per progetti legati alla sicurezza. Leggi anche: Turismo e sviluppo: "Tassa di soggiorno. I tempi vanno rivisti" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cagliari, addio ai vecchi info point: l'accoglienza diventa smart; Turismo a Napoli: le priorità del consiglio comunale; In Consiglio comunale seduta monotematica sul turismo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Tassa di soggiorno Italia 2026 | I nuovi Comuni dove si pagherà l’impostaTassa di soggiorno Italia 2026 con numero crescente di Comuni aderenti e rincari applicati. Ecco il quadro specifico ... ilsussidiario.net Salerno, il Comune aumenta la tassa di soggiorno: l'ira di FederalberghiLa nuova misura entrerà in vigore a partire dal 1° giugno e si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal piano Salva città, adottato per contribuire al riequilibrio dei conti dell’Ente ... salernotoday.it Turismo a Spoleto, tassa di soggiorno +30% nel 2025 Incassi a 483mila euro, meglio della media regionale. In quattro anni, arrivi cresciuti di oltre 49mila unità e presenze di 112mila, meglio solo Gubbio Leggi l'articolo https://www.umbria24.it/attualita/turismo- - facebook.com facebook Tassa di soggiorno, Termoli ha raccolto la maggior parte dei 432 mila euro di introiti raccolti nel 2025 in Molise. Da aprile anche a Capracotta si paga 2 euro a notte. #IoSeguoTgr x.com