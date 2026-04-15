Tassa di soggiorno sigle del turismo dal commissario Panico

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Comune di Salerno prosegue la discussione sulla tassa di soggiorno, con le sigle del settore turistico coinvolte. Il commissario Panico ha affrontato il tema, mentre sono in corso confronti e decisioni ufficiali. La questione riguarda le modalità di applicazione e le eventuali modifiche alla tassa, che coinvolgono diverse parti dell’amministrazione locale e degli operatori turistici. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra le parti interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua al Comune di Salerno, il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e le associazioni che rappresentano il mondo del turismo che si sono ribellati alla delibera con la quale il commissario Vincenzo Panico ha sancito ufficialmente l’incremento della tassa di soggiorno che per i B&B arriva ad essere di tre euro al giorno. Nei giorni scorsi il presidente di Feder alberghi Salerno Antonio Ilardi aveva denunciato che la delibera fosse irregolare perché approvata senza aver ascoltato le associazioni. Così ieri  mattina. Sulla scia di questo percorso, tutte le associazioni che rappresentano il mondo del turismo a Salerno hanno protocollato la richiesta con la quale si chiede la revoca della Delibera di aumento dell’Imposta di Soggiorno a far data dal 1 Giugno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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