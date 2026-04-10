È stato reso ufficiale il rinnovo di contratto del tecnico della Juventus fino al 2028. Il tecnico ha firmato l’accordo e continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, confermando così il prolungamento dell’accordo tra le parti. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico al momento.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Spalletti, è ufficiale il prolungamento del tecnico della Juventus fino al 2028. I bianconeri hanno puntato forte sulla continuità. Il mondo del calcio italiano è stato scosso da un annuncio che ridefinisce le gerarchie della Serie A: Luciano Spalletti ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Non si tratta di un semplice prolungamento formale, ma di una dichiarazione d’intenti che sposta gli equilibri del campionato. La società torinese ha deciso di puntare tutto sulla continuità tattica e sulla filosofia del tecnico toscano, blindando la panchina con una mossa strategica che guarda al futuro. Il tecnico di Certaldo si è legato ai bianconeri fino al 2028, confermando la volontà reciproca di costruire un ciclo importante e si spera anche vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, è ufficiale il rinnovo fino al 2028: il tecnico ha firmato. Tutti i dettagli

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Juventus: Spalletti spedito verso il rinnovo del su contratto

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