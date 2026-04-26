Recentemente, è stato firmato il rinnovo del contratto di un difensore con il club di Napoli. L’accordo prevede la permanenza fino al 2029 e le firme sono state apposte nei giorni scorsi. Al momento, il club non ha ancora reso noto ufficialmente il prolungamento. La stipula del nuovo accordo è stata confermata da fonti interne alla società, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Amir Rrahmani ha sottoscritto il prolungamento contrattuale con il Napoli fino al 2029: i documenti sono stati firmati nei giorni scorsi e manca soltanto l’annuncio ufficiale del club. Rrahmani: l’ingaggio da 3,8 milioni confermato. Come rivela Nicolò Schira, l’accordo prevede un compenso di circa 3,8 milioni di euro annui per il difensore kosovaro. Una cifra che rispecchia il ruolo centrale che il giocatore ricopre nella struttura difensiva partenopea. L’intesa rappresenta la volontà del club di consolidare il progetto con uno dei suoi elementi più affidabili. La scelta del Napoli di blindare Rrahmani in questa fase della stagione non è casuale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, firmato il rinnovo del top: cifre e dettagli

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