Napoli niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate | riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti Ultimissime

Il Napoli ha annunciato che in estate non investirà 150 milioni di euro nel mercato dei trasferimenti. La strategia prevede principalmente il riscatto di due giocatori chiave e un piano dettagliato per gli acquisti futuri. La società ha comunicato che le operazioni saranno condotte seguendo criteri finanziari più contenuti rispetto alle stagioni precedenti e che le decisioni sono già state definite.

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