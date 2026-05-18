Serie D le mosse dei rossoblù Il Montevarchi pensa già al suo futuro Marmorini e Giorni verso la conferma

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra rossoblù si prepara a definire il proprio futuro per la prossima stagione di Serie D, con alcune decisioni già prese e altre in fase di valutazione. La società sta lavorando per confermare alcuni membri dello staff tecnico, tra cui l’allenatore e il direttore sportivo, che sembrano avvicinarsi a una conferma ufficiale. Nel frattempo, il team si sta allenando con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime partite, mentre si attendono novità sui rinnovi contrattuali e sui programmi per il futuro.

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