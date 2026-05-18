La squadra rossoblù si prepara a definire il proprio futuro per la prossima stagione di Serie D, con alcune decisioni già prese e altre in fase di valutazione. La società sta lavorando per confermare alcuni membri dello staff tecnico, tra cui l’allenatore e il direttore sportivo, che sembrano avvicinarsi a una conferma ufficiale. Nel frattempo, il team si sta allenando con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime partite, mentre si attendono novità sui rinnovi contrattuali e sui programmi per il futuro.

Si apre la settimana delle conferme in casa rossoblù e con il rientro in Valdarno da impegni di lavoro fuori sede del vice presidente operativo Ferdinando Neri, dovrebbe essere ratificata ufficialmente la prosecuzione del rapporto proficuo tra il Montevarchi e due degli artefici principali della salvezza tranquilla e anticipata: il direttore sportivo Diego Giorni e l’allenatore Simone Marmorini. E se nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo, le firme sembrano scontate, vista la disponibilità manifestata da diesse e tecnico e gli attestati di stima per il buon lavoro svolto arrivati a più riprese dai vertici del club valdarnese. Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie D, le mosse dei rossoblù. Il Montevarchi pensa già al suo futuro. Marmorini e Giorni verso la conferma

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