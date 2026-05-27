Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha ottenuto il rinnovo del contratto prima della pausa per il Mondiale. Dopo un avvio positivo, la sua prestazione è calata notevolmente nel periodo successivo, suscitando interrogativi tra i dirigenti. La squadra sta analizzando i motivi di questa involuzione, mentre il giocatore si prepara a tornare in campo dopo la pausa internazionale. La società non ha ancora comunicato eventuali decisioni sul suo ruolo futuro.

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha ufficialmente strappato il pass per i prossimi Mondiali di calcio, inserito dal commissario tecnico Mauricio Pochettino nella lista dei convocati della Nazionale degli Stati Uniti al termine di una stagione italiana caratterizzata da un clamoroso andamento ad altalena. La chiamata del selezionatore statunitense premia la duttilità e lo spessore internazionale del calciatore, nonostante il rendimento offerto a Torino sotto la guida di Luciano Spalletti abbia subito una netta e improvvisa inversione di tendenza nei mesi decisivi dell’anno, trasformando quello che era l’idolo indiscusso della tifoseria in un vero e proprio enigma tattico e psicologico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La strana stagione di McKennie tra il boom iniziale e il misterioso crollo dopo il rinnovo: la Juventus si interroga prima del Mondiale

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