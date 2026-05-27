Da mesi, il ritiro dei rifiuti è sospeso in via Redipuglia, una strada del quartiere San Biagio. Disabili e anziani devono smaltire i rifiuti da soli, senza assistenza. La mancanza di raccolta crea disagi a chi ha difficoltà di mobilità. La strada rimane senza servizio di raccolta, lasciando i residenti senza alternative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita sul motivo della sospensione.

La vicenda è grottesca. C’è una piccola strada all’estremità del quartiere San Biagio, la via Redipuglia, dove da qualche mese il Comune non va più a ritirare i rifiuti. Cinque piccoli stabili, villette e case coloniche, dove da decenni i mezzi di chi aveva in appalto la gestione dei rifiuti in città, ultimamente quasi sempre Sangalli, si infilavano senza problemi. Ma da qualche mese, dato che la strada è stretta, si rifiutano di farlo. Con conseguenze disastrose: abitanti costretti a portarsi i rifiuti in mezzo alla strada, a scrivere e telefonare. Costretti a pagare la Tari, ovviamente, ma senza godere dei servizi dovuti. Con addirittura... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strada senza raccolta rifiuti. Disabili e anziani, tocca far da soli

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