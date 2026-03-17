Terni getta rifiuti in strada per evitare la raccolta differenziata | multa da 4500 euro

Un uomo di Viterbo è stato multato con una cifra di 4500 euro a Terni, dopo essere stato sorpreso mentre abbandonava sacchetti di rifiuti sulla strada statale 675. La polizia ha fermato il veicolo e ha identificato il responsabile. L’episodio si è verificato mentre l’uomo cercava di evitare la raccolta differenziata. La sanzione è stata applicata in base alle normative locali.

I Carabinieri Forestali hanno sanzionato con 4.500 euro un uomo residente a Viterbo, impiegato in un supermercato di Terni, accusato di abbandono di rifiuti lungo la S.S. 675 nei pressi dello svincolo “Terni Ovest”. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo avrebbe agito per evitare la raccolta differenziata, gettando regolarmente sacchetti di spazzatura dalla propria auto durante il tragitto casa-lavoro. Le indagini dei Carabinieri Forestali Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata nel novembre 2025, quando i militari del Nucleo CC Forestale di Terni hanno notato la presenza ricorrente di sacchetti di rifiuti urbani abbandonati sulla scarpata della S. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terni, getta rifiuti in strada per evitare la raccolta differenziata: multa da 4500 euro Articoli correlati Leggi anche: Getta rifiuti nel Brembo a Ponte San Pietro: multa da 4.500 euro Leggi anche: Etra: 50mila euro per innovare la comunicazione sui rifiuti nel Bacino Brenta e incentivare la raccolta differenziata. Tutto quello che riguarda Terni getta rifiuti in strada per... Discussioni sull' argomento Terni, strada di Cervara-via della Sponga: ancora problemi tra rifiuti e viabilità; Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: Impedito la perizia. Sacchetti di rifiuti lungo il raccordo Terni-Orte: beccato l’abbandonatore serialeEra dal novembre 2025 che i militari del Nucleo Cc Forestale di Terni erano sulle tracce di un abbandonatore seriale di rifiuti. Con cadenza regolare, infatti, sulla scarpatadella Ss 675, raccordo T ... umbria24.it Terni. Nuovo giro di vite contro il degrado: multe per chi getta in strada cartacce e sigaretteTERNI Il sindaco Bandecchi pronto a un nuovo giro di vite contro chi sporca. Dopo l'ordinanza di questa estate per i possessori di cani, obbligati a portare la bottiglietta dell'acqua per pulire la ... ilmessaggero.it AM Terni Television. . Progetto Vox Mundi: da Collescipoli all'Ucraina - facebook.com facebook