Un nuovo progetto di alloggio per persone con disabilità in carrozzina è stato aperto a Vimercate, gestito da Offertasociale. L’appartamento offre spazi senza barriere e quattro dei cinque posti letto sono già stati occupati da residenti. Si tratta di una soluzione pensata per favorire l’autonomia, permettendo a chi ha bisogno di assistenza di vivere in modo più indipendente.

Il sogno dell’autonomia diventa realtà, quattro dei cinque posti letto del nuovo appartamento per la vita indipendente di Vimercate e Offertasociale sono già occupati. Domani, in via 25 Aprile 16, alle 11, l’inaugurazione della casa che ospita disabili under 35 in carrozzina. Hanno scelto loro il nome dell’abitazione: “A ruota libera“, poche parole, che raccontano la fatica e la soddisfazione di aver centrato un traguardo così importante e anche il respiro del progetto. In comune ci sono salone, cucina e lavanderia, tutto pensato e tagliato su misura e con la domotica che regala il meglio della tecnologia che abbatte le barriere. L’abitazione è immersa nel verde, accanto al parco Gussi e vicina al centro storico e ai mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La casa per fare da soli. L’ alloggio senza barriere che regala un futuro ai disabili in carrozzina

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