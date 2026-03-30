Il documentario ripercorre l’infanzia e la crescita di Giordano nella Palermo segnata dalla presenza del gotha mafioso, poi sopraffatto dall’ascesa dei corleonesi guidati da Totò Riina Inizieranno giovedì prossimo a Forlì le riprese del docufilm “Non mi arrendo! La mafia non è un film”, diretto dal regista forlivese Ettore Zito. Un’opera intensa e autobiografica che racconta la vita e le scelte di Pippo Giordano, ex poliziotto 82enne ed ex ispettore della Direzione Investigativa Antimafia, protagonista per anni della stagione più dura della lotta a Cosa nostra. Il documentario ripercorre l’infanzia e la crescita di Giordano nella Palermo segnata dalla presenza del gotha mafioso, poi sopraffatto dall’ascesa dei corleonesi guidati da Totò Riina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Non mi arrendo", una vita contro la mafia: la storia dell'ex ispettore della Dia Pippo Giordano diventa un docufilm

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