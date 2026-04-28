Elena Santarelli è nota principalmente per la sua attività televisiva e la presenza sui social media, ma il suo percorso personale include anche la maternità. La donna ha due figli, Giacomo e Greta, di cui si conoscono l’età e alcuni dettagli legati alla malattia del primogenito. La storia familiare di Santarelli si intreccia con momenti di difficoltà legati alla salute del figlio maggiore, che ha affrontato una malattia grave.

La vita di Elena Santarelli è spesso raccontata attraverso la sua carriera televisiva, il suo stile e la sua presenza sui social, ma il capitolo più intenso della sua storia riguarda la maternità. I suoi figli, Giacomo e Greta, sono il centro della sua quotidianità e anche la ragione per cui, negli ultimi anni, la showgirl ha mostrato una forza che ha commosso l’Italia. Il percorso affrontato con il primogenito, colpito da un tumore cerebrale nel 2017, ha segnato profondamente la famiglia, trasformando Elena in un punto di riferimento per molte madri che vivono situazioni simili. Chi sono Giacomo e Greta? Come hanno vissuto gli anni più difficili? E in che modo Elena Santarelli ha raccontato la malattia del figlio? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elena Santarelli, chi sono i figli Giacomo e Greta: età e storia della malattia del primogenito

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