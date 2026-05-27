La storia dei controlli del Fisco con IA e social per scovare gli evasori è falsa | la smentita dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha smentito le voci secondo cui utilizza social e intelligenza artificiale per individuare evasori fiscali. La notizia, diffusa da alcuni siti di informazione, è risultata falsa. Non ci sono attualmente controlli ufficiali basati su queste tecnologie o tecniche di data scraping per scovare chi evade le tasse.

Social e intelligenza artificiale per stanare chi evade le tasse. Cosa c'è di vero? Nulla. La storia dei controlli dell'Agenzia delle Entrate tramite IA e tecniche di data scraping diffusa da alcuni siti di informazione è falsa. In una nota il Fisco ha chiarito di non aver mai usato strumenti simili, a partire dal fantomatico sistema Vera, in realtà inesistente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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