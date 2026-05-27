L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una nota ufficiale per chiarire che non utilizza algoritmi di intelligenza artificiale né tecniche di data scraping per monitorare i profili social dei contribuenti italiani. L’ente ha precisato che nessun sistema automatizzato analizza i contenuti online per scopi di controllo fiscale. La comunicazione arriva in risposta a ricostruzioni che avevano ipotizzato l’uso di tecnologie avanzate per verifiche sui social network.

Roma - Il Fisco chiarisce che non usa data scraping né sistemi IA per creare provvedimenti: stop alle ricostruzioni sui controlli social dei contribuenti italiani online oggi. L’Agenzia delle Entrate smentisce l’ipotesi di controlli fiscali effettuati attraverso il monitoraggio sistematico dei social network e l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per ricostruire il tenore di vita dei contribuenti. Dopo le notizie circolate negli ultimi giorni, il Fisco ha diffuso una nota per chiarire che non esiste alcuna attività di controllo “a tappeto” basata su informazioni raccolte da profili social, siti web o piattaforme digitali. Al centro della smentita c’è il cosiddetto data scraping, tecnica informatica che consente di estrarre automaticamente dati da pagine internet e servizi online. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fisco e social, l’Agenzia smentisce tutto: nessun algoritmo spia i contribuenti italiani

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