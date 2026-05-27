La stazione cambia volto quasi pronta la piazza giardino | si cerca un gestore per il punto ristoro Modello collaudato in città

Notizia in breve

La piazza giardino vicino alla stazione di Cesena è quasi completata e si cerca un gestore per il punto ristoro. La zona, considerata un nodo urbano importante, si inserisce in un progetto di riqualificazione che coinvolge uno dei quartieri più frequentati della città. La ristrutturazione mira a rinnovare l’area, rendendola più funzionale e attrattiva per cittadini e visitatori. La ricerca del gestore segue un modello già sperimentato in altre zone della città.