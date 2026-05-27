La stazione cambia volto quasi pronta la piazza giardino | si cerca un gestore per il punto ristoro Modello collaudato in città
La piazza giardino vicino alla stazione di Cesena è quasi completata e si cerca un gestore per il punto ristoro. La zona, considerata un nodo urbano importante, si inserisce in un progetto di riqualificazione che coinvolge uno dei quartieri più frequentati della città. La ristrutturazione mira a rinnovare l’area, rendendola più funzionale e attrattiva per cittadini e visitatori. La ricerca del gestore segue un modello già sperimentato in altre zone della città.
La zona Stazione di Cesena guarda sempre più al futuro e consolida il proprio ruolo di snodo urbano strategico all’interno del processo di rigenerazione che sta interessando uno dei comparti più frequentati della città. Con la piena fruizione dei nuovi spazi di piazzale Karl Marx, il montaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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