Dal fitness a un punto ristoro all' aperto l' area della stazione cambia volto | Sarà un luogo vivo per tutta la giornata

L'area davanti alla stazione ferroviaria è in fase di trasformazione, con lavori che coinvolgono macchinari per lo spostamento di terreno e transenne che delimitano il cantiere. Si nota un costante movimento di operai e attrezzature, mentre si avvicendano le attività di allestimento di un nuovo spazio dedicato al fitness e a un punto ristoro all'aperto. La zona si prepara a diventare un luogo frequentato e vivace durante tutta la giornata.

Macchine che smuovono terreno, transenne, un gran viavai di operai: questo è ciò che attualmente si vede se si passa davanti alla stazione ferroviaria. Laddove c'era un grigio piazzale con pensiline e zone destinate alla fermata dei bus ora c'è uno spazio aperto, con vari dislivelli che segnano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it L'area della stazione ferroviaria cambia volto, in attesa del sovrappasso di collegamento con via Piaggio [FOTO]“Si tratta di un progetto integrato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione urbana, Stefano Rispoli – che supera la logica degli... Leggi anche: Ecco Palazzo Rosso. Quattro piani di cultura. Dal punto ristoro all’area gaming Argomenti più discussi: Rose in Movimento, attività fisica ed empowerment nella prevenzione del tumore al seno; A Napoli torna la Walk of Life: sport e solidarietà con Fondazione Telethon; ReCYCLE 2026: ambiente, sport e sostenibilità; Un percorso vita tra panorama e fitness: si lavora al progetto. La mattanza di #Beirut. Il mio primo resoconto di quella che sarà una giornata lunga e orribile per il #Libano . Centinaia di morti. Una carneficina nel primo giorno di tregua. @nelloscavo inviato a #Beirut @Avvenire_Nei x.com Allo zoo di Bali non sarà più possibile salire sul dorso degli elefanti. Una decisione che segna un passaggio simbolico verso un cambiamento atteso da tempo: https://kodmi.it/IvuyD - facebook.com facebook