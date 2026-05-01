Area stazione più servita Punto ristoro nel parco

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area della stazione, è stato annunciato l’inserimento di un punto ristoro al centro della nuova piazza-giardino di piazzale Marx, situata di fronte all’ingresso principale. Questa modifica punta a migliorare i servizi per i viaggiatori e a rendere più accogliente lo spazio pubblico. La zona, considerata tra le più frequentate, si arricchisce così di un nuovo punto di ristoro.

Un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione dell’area della Stazione è il punto ristoro previsto al centro della nuova piazza-giardino di piazzale Marx, di fronte all’ingresso principale della stazione. La delibera, presentata ieri in consiglio comunale dall’Assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni, è stata approvata. Viene stabilito che i partecipanti al futuro bando, finalizzato alla presentazione di un progetto per la realizzazione di un pubblico esercizio all’interno della piazza-giardino, possano beneficiare di deroghe dimensionali fino a un massimo di 150 metri quadrati di superficie. Il progetto generale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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