La stagione sinfonica del Nuovo si chiude con la Philharmonia Orchestra

La 29ª stagione sinfonica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine termina giovedì 28 maggio alle 20 con un concerto della Philharmonia Orchestra. Il programma include composizioni di Mozart, Schubert e Beethoven. La stagione si è conclusa con una serie di esecuzioni dal vivo incentrate su compositori classici e romantici. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento del ciclo sinfonico di quest’anno.

Mozart, Schubert, Beethoven. La 29ma Stagione sinfonica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine si chiude, giovedì 28 maggio alle 20.30, nel segno del classicismo con una delle più apprezzate orchestre europee, la Philharmonia Orchestra. Sul podio Ji?í Habart, trentaquattrenne direttore ceco fra i più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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