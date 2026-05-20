L’Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato la programmazione per la stagione 20262027, che prevede trenta concerti. Sul palco sarà presente la violinista russa Dovgan, che si esibirà in alcune delle date programmate. La stagione include diverse esecuzioni di compositori classici e contemporanei, con appuntamenti che si svolgeranno nei vari teatri cittadini. L’orchestra continuerà a proporre anche eventi dedicati a giovani e scuole, con un calendario ricco di appuntamenti.

L’Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato la stagione musicale 20262027 che riunisce trenta produzioni sinfoniche, sette appuntamenti cameristici, quattro appuntamenti sinfonici corali, debutti internazionali e grandi artisti, da Marek Janowski a Rafal Blechacz e l’omaggio a Britten e Beethoven. Ottima la scelta dell’artista in residenza: la pianista Alexandra Dovgan, nata a Mosca diciotto anni fa. Emmanuel Tjeknavorian (nella foto), alla sua terza Stagione nel ruolo di Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Due anni che hanno sancito e consolidato un legame profondo tra il Maestro e l’Orchestra riconoscibile in ogni concerto, nei riscontri della critica e nel successo di pubblico, con un’affluenza di giovani ascoltatori in aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Orchestra Sinfonica . Presentata la nuova stagione. Sul palco la russa Dovgan

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San Costanzo: la nuova stagione della Sinfonica Rossini

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