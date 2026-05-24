Nella notte dei musei, la Camera dei Deputati ha aperto le sue porte al pubblico. La serata è iniziata con l'esibizione della Banda musicale dell’Esercito, che si è esibita in piazza sotto la guida del Maestro Filippo Cangiamila. Successivamente, un'orchestra sinfonica del Veneto ha preso il palco, regalando ai visitatori un concerto dal vivo. La manifestazione ha coinvolto cittadini e appassionati di musica e cultura.

ROMA – Nella Notte dei Musei la Camera dei Deputati ha accolto i cittadini a Palazzo Montecitorio. La serata di ieri si è aperta in piazza con l’esibizione della Banda musicale dell’Esercito, diretta dal Maestro Filippo Cangiamila. Il concerto è stato introdotto dalle note dell’Inno italiano e si è concluso con l’Inno europeo. Nel percorso di visita anche la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, allestita in sala della Lupa per l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente e inaugurata il 6 maggio dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. In Aula l’esibizione della My Venice Orchestra — ensemble femminile dell’Orchestra Sinfonica del Veneto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Notte dei musei, Montecitorio apre le porte. Si esibiscono Banda Esercito e orchestra sinfonica del Veneto

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